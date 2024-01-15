Михайло Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

15 января 2024, 14:15

"Українці постійно створюють круті ініціативи, щоб допомогти Силам оборони. Хочу розказати про одну з них — проєкт "Народний дрон" від Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний курс, який навчить вас, як удома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон.

Під час навчання отримаєте доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання.Збираєте FPV — надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний — дрон передадуть військовим. Старт курсу кожні два тижні. Навчання повністю безоплатне".Федоров зазначив, що учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників.