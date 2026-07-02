Українська компанія допоможе Пентагону створити технологію управління роєм FPV

2 июля 2026, 15:15

Forbes повідомляє, що американський виробник Powerus почав співпрацю з українською компанією Swarmer, яка розробляє програмне забезпечення для управління групами FPV-дронів.

Система дозволяє одному оператору керувати одразу кількома розвідувальними та ударними дронами. Для Powerus це може стати перевагою у конкурсі Пентагону Drone Dominance.США прагнуть швидко збільшити виробництво дешевих ударних FPV, але поки що значно відстають від України та РФ. Голова Powerus Бретт Великович зазначає, що без роєвих технологій американським військовим просто не вистачить операторів.