Украинская Swarmer привлекла рекордные $15 млн инвестиций на дроны с ИИ

17 сентября 2025, 12:45

Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, компания Swarmer разрабатывает решения на основе искусственного интеллекта для автономности дронов.

Проект привлек $15 млн от инвесторов из США: Broadband Capital Investments, R-G AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital и Network VC."Это самая большая инвестиция в украинскую оборонную технологическую компанию с начала войны. Инвестиции исторического масштаба позволят компании предоставить роевые возможности каждому БПЛА — можно будет разворачивать неограниченное количество дронов и роботов, несмотря на количество обученных пилотов", — отметил Федоров.