Украинцам в ЕС можно пользоваться мобильной связью и интернетом без доплат

2 января 2026, 18:45

Уже с 1 января Украина официально становится полноправным членом европейской политики Roam Like at Home, сообщили в Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что Украина стала первой страной-кандидатом, присоединившейся к Roam Like at Home еще до вступления в ЕС.



Теперь можно пользоваться украинской сим-картой в Европе так же свободно, как дома: тарифы, минуты и гигабайты остаются неизменными. Правило действует в обе стороны — и для европейцев в Украине.



Единственное условие — это действует для тех, кто находится за границей временно. Домашними тарифами можно пользоваться в течение 120 дней.