В ЕС заявили, что информация о "контрабанде оружия" из Украины - пропаганда РФ

15 июля 2022, 10:15

Такое мнение выразил спикер ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано в интервью "Укринформу".

"Россия положила начало интенсивной кампании дезинформации против Украины, ЕС и НАТО, заявляя о контрабанде оружия, поставляемой союзниками", - сказал Стано.По его словам, в ЕС мониторят и контролируют, чтобы оружие, предоставляемое странами-членами Евросоюза Украине использовалось по назначению."У нас нет причин не доверять правительству Украины, которое ведет борьбу, чтобы защитить свою страну и народ Украины от жестокой агрессии", - добавил Стано.