Словакия будет поставлять Украине оружие, несмотря на сопротивление РФ

Министр обороны Словакии Ярослав Надь выразил уверенность, что снижение поддержки словаками инициативы по передаче Украине оружия связано с активностью в его стране российской пропаганды.
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