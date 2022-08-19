19 августа 2022, 11:15

Словакия будет поставлять Украине оружие, несмотря на сопротивление РФ

Министр обороны Словакии Ярослав Надь выразил уверенность, что снижение поддержки словаками инициативы по передаче Украине оружия связано с активностью в его стране российской пропаганды.


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