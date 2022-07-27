27 июля 2022, 12:15

Словакия может передать Украине свои 11 самолетов МиГ-29 уже в конце августа, — сообщает корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс.

«Мы снимем истребители с эксплуатации в конце августа, тогда чехи и поляки возьмут на себя охрану нашего воздушного пространства. После этого мы начнём обсуждения передачи их Украине, но, безусловно, это потребует более широкого обсуждения с учетом финансовых аспектов», – министр обороны Словакии Ярослав Надь.Но он подчеркнул, что Словакия не может просто отдать их без замены самолетов или денег.