"Словакия готова обсудить передачу Украине своих МиГ-29", — об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь.
«Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии», - сказал министр обороны.
26 января 2023, 9:15
Словакия готова обсудить передачу Украине своих МиГ-29
"Словакия готова обсудить передачу Украине своих МиГ-29", — об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь.
Оцените новость: