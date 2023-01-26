26 января 2023, 9:15

Словакия готова обсудить передачу Украине своих МиГ-29

"Словакия готова обсудить передачу Украине своих МиГ-29", — об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь.

«Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии», - сказал министр обороны.


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