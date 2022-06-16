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16 июня 2022, 14:15
Словакия передала Украине вертолеты
Словакия передала Украине пять вертолетов: четыре Ми-17 и один Ми-2.
Также боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град". Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
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