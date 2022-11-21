21 ноября 2022, 10:45

Словаччина передала ЗСУ сьому гаубицю Zuzana 2

ЗСУ отримали сьому словацьку гаубицю Zuzana 2 - повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.


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