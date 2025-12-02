Ajax Systems представила 55 нових пристроїв на 7-ій презентації Special Event

2 декабря 2025, 11:15

21 листопада 2025 року компанія Ajax Systems провела сьому презентацію Ajax Special Event.

У межах цьогорічного гасла Сміливість бути першими компанія анонсувала рекордних 55 нових пристроїв.



Серед найважливіших анонсів: перша у світі бездротова система безпеки класу Grade 3 та Superior MegaHub, що підтримує до 999 пристроїв. Також були представлені нові камери Superior для найбільш вимогливих проєктів, розширена лінійка Baseline для захисту периметра та інші ключові інновації, що забезпечують найкращий досвід для професіоналів та кінцевих користувачів.

Презентація отримала велику кількість онлайн-переглядів, а офлайн-події стали місцем зустрічі й нетворкінгу професіоналів у сфері безпеки в 35 країнах. Головна подія відбулася у Франкфурті, Німеччина.Прочитайте про 8 найважливіших анонсів цьогорічного Ajax Special Event і дізнайтеся, яке майбутнє чекає на індустрію безпеки.1. Для найвимогливіших проєктів більше не потрібні дроти

Ajax Systems представила першу у світі бездротову систему захисту від вторгнення класу Grade 3 у всій галузі. Тепер бездротові рішення не лише такі ж надійні, як і дротові; вони такі ж захищені — це підтверджено сертифікатами відповідності найсуворішим міжнародним стандартам.



Нове бездротове рішення Grade 3 включає все необхідне для захисту обʼєктів підвищеного ризику будь-якого масштабу: датчики руху й відчинення, клавіатури, сирени, тривожні кнопки, ретранслятори радіосигналу, модулі інтеграції та централь — Superior Hub G3 Jeweller. Тепер бездротову систему можна встановити навіть у банку, а це менше витрат, менше зусиль і більше можливостей.

Бездротові пристрої Ajax класу Grade 3 будуть доступні для замовлення у IV кварталі 2025 року.



Бездротова система Grade 3 використовує для звʼязку між пристроями Superior Jeweller — радіотехнологію нового покоління. Вона задає новий стандарт дальності й стабільності звʼязку, а також захисту від саботажу.



2. Портфоліо відеоспостереження Ajax стрімко масштабується

Лінійка відеоспостереження Ajax поділяється на дві серії продуктів: Baseline і Superior.



У лінійці Baseline зʼявилися нова серія камер HLVF з моторизованим варіофокальним обʼєктивом із автофокусом, що забезпечує гнучке масштабування для зйомки деталей або картини цілком. Нова серія NVR H2D підтримує два жорсткі диски для більшого обсягу даних, а два варіанти запису — Режим дублювання й Режим почергового запису — забезпечують надійне зберігання матеріалу. Моделі з PoE-портами дають змогу інженерам монтажу без жодних труднощів підʼєднати до відеореєстратора до 16 камер.



У лінійці продуктів Superior анонсували камери Superior HLVF з гібридним підсвічуванням та змінним кутом огляду. Завдяки вдосконаленому CMOS-сенсору та моторизованому обʼєктиву з діафрагмою P-Iris нові камери зберігають чіткість і деталізованість зображення незалежно від освітлення на обʼєкті. Окрім цього, камери оснащені двостороннім аудіозвʼязоком та монтажною коробкою з вбудованим динаміком, який можна використовувати для активного відлякування зловмисників.

Superior NVR — перші мережеві відеореєстратори Ajax із вбудованим штучним інтелектом, який робить камери сторонніх виробників розумнішими. Реєстратори можуть зберігати до 24 ТБ записів на кожному з двох жорстких дисків, підтримують до 32 каналів і можуть відтворювати чотири 4K-потоки одночасно. Вбудований штучний інтелект ще точніший і стає базою для майбутніх функцій, які будуть доступні лише для лінійки Superior.



Лінійка відеопристроїв Superior буде доступна для замовлення в I кварталі 2026 року.



Камери Baseline і Superior сумісні з настінними кронштейнами MountCam, які дають змогу налаштувати найкращий кут огляду й уникнути перешкод у кадрі без шкоди для елегантного дизайну камери.



3. Superior MegaHub для мегапроєктів

У центрі уваги цьогорічної презентації був Superior MegaHub — найпотужніший на сьогодні хаб Ajax. Він підтримує до 999 дротових і бездротових пристроїв у будь-якій комбінації без лімітів на сирени. А ще — до 100 груп охорони, 100 сценаріїв автоматизації та 1000 користувачів. Також пристрій сертифіковано за стандартом Grade 3, тож має відповідний захист від саботажу та підходить для захисту найвимогливіших обʼєктів. Торгові комплекси, бізнес-центри, заводи, логістичні хаби та великі склади — із захистом таких локацій тепер може впоратися одна централь.

4. Superior Hub Hybrid 2: більше можливостей для більших проєктів

Ще одна новинка серед хабів для обʼєктів, що потребують сильного захисту — Superior Hub Hybrid 2. Хаб підтримує до 250 пристроїв без лімітів на сирени, 25 груп охорони, 64 сценаріїв автоматизації та 100 користувачів — удвічі більше, ніж пропонувала попередня модель. Також пристрій пройшов сертифікацію за стандартом Grade 3, тож із ним професіонали індустрії легко можуть масштабувати свій бізнес від середніх до великих обʼєктів.

Superior Hub Hybrid 2 буде доступний для замовлення з IV кварталу 2025 року.



5. Портфоліо для захисту периметра отримує два доповнення

Ajax Systems розширює перелік пристроїв лінійки Baseline для захисту периметра, презентувавши два нові датчики руху типу «штора». Curtain Outdoor Mini Jeweller забезпечує захист вузьких зон, як-от вікон і дверей, виявляючи зловмисників ще до того, як вони завдадуть шкоди. Цей пристрій без сліпих зон має два режими виявлення: Основний режим і Режим імунітету до тварин.

CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller — це перший вуличний датчик Ajax типу «штора», який має камеру й функції фотоверифікації. Пристрій використовує ІЧ сенсор і сенсори К-діапазону для функції попереднього виявлення загрози: датчик створює невидимий барʼєр на вході в заборонену зону і фіксує зловмисників, щойно вони його перетинають.



6. Оновлення для Hub BP Jeweller: налаштування за хвилини, надійність на роки

Hub BP Jeweller — хаб Ajax, що працює виключно від батарей — отримав оновлення. Тепер завдяки режиму Економії заряду батареї однієї батареї може вистачити на роботу хаба до чотирьох років. Це робить централь ідеальним рішенням для обʼєктів, де немає електроживлення, стабільного звʼязку чи постійного персоналу.

Оновлений Hub BP Jeweller вже доступний для замовлення в деяких країнах. В інших регіонах його можна буде придбати вже в I кварталі 2026 року. Case E (395) також зʼявиться на ринку в І кварталі 2026 року.



7. Сервіси Ajax відкривають дедалі більше можливостей

Сервіси Ajax продовжують розвиватися й перетворювати одноразове встановлення на джерело постійного прибутку завдяки підпискам. Сьогодні PRO можуть доповнити систему Ajax такими продуктами:



Карта Ajax SIM для стабільного звʼязку з перших хвилин після встановлення;

Ajax Ultra DP для простого налаштування надійного, двоканального передавання даних і тривог;

Ajax Cloud Storage — безпечне хмарне сховище для відеозаписів з DoorBell та IndoorCam;

Ajax Photo Mode для фотоверифікації тривог на сторонньому софті для моніторингу за допомогою камер Ajax.

А ще PRO тепер може оплатити активацію Сервісів Ajax карткою безпосередньо в застосунку Ajax PRO: Tool for Engineers. Цю можливість уже можна використовувати в десятках країн для активації Ajax SIM та Ajax Cloud Storage, а до кінця року вона буде доступна в усьому світі. Тоді ж інженери монтажу зможуть пропонувати кінцевим користувачам оплачувати Сервіси Ajax самостійно в їхньому застосунку Ajax.



8. Ajax Systems представляє лінійку повністю бездротових пристроїв за стандартами EN 54

Команда Ajax Systems взяла на себе новий виклик: здійснити революцію в одній із найбільш вимогливих сфер безпеки. Так зʼявилася лінійка EN54 Line — повністю бездротова система виявлення пожежі й оповіщення для комерційних обʼєктів. Встановити систему можна швидко й без жодного програмування, а керувати нею можна як на обʼєкті, так і дистанційно в застосунках Ajax. Завдяки цьому система розгортається всього за лічені години, а не дні — це вже підтвердили партнери.