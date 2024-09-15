Ajax Systems анонсує Ajax Special Event: Multiverse. Що розкажуть на презентації

Ajax Systems анонсує шосту продуктову презентацію Ajax Special Event: Multiverse, де продемонструють нові продукти та ключові бізнес рішення.
Онлайн-трансляція відбудеться 21 листопада 2024 року на YouTube каналах компанії.
Слоган цьогорічної події — Чотири всесвіти. Одна мета. Нескінченні можливості — відображає, як система безпеки Ajax інтегрує додаткові рішення для забезпечення багаторівневого захисту та ще більш стійкої системи безпеки.
Ajax Special Event: Multiverse це можливість дізнатися про нові переваги Ajax, що надають зручний досвід для інсталяторів та користувачів. Незалежно від того, чи це продукти захисту від вторгнення, відеоспостереження, виявлення пожежі або пристрої для комфорту та продуктивності – усе працює без жодних компромісів у безпеці. Презентація впроваджує інновації на ринку безпеки та розширює його межі, що робить подію головною в індустрії.
Подія відбудеться у двох форматах. Онлайн презентація транслюватиметься у всьому світі з озвученням та субтитрами більш ніж 20 мовами. Офлайн-показ буде проводитися у співпраці з дистриб’юторами в понад 60 країнах світу, що надає можливість професійного нетворкінгу з експертами галузі.
Завдяки Ajax Special Event: Multiverse партнери зможуть першими отримати ранній доступ до найновіших пристроїв та дізнатися про стратегії розвитку для свого бізнесу.
Попередні презентації викликали резонанс серед індустрії та зібрали понад 2 000 000 переглядів. Приєднуйтеся, щоб бути в курсі останніх технологій і мати змогу першими розповісти про новинки.
Реєструйтеся на онлайн-подію Ajax Special Event: Multiverse за посиланням - https://ajax.systems/ua/landing/special-event/
Ajax Systems провела п'ять масштабних продуктових презентацій, де щоразу представляла унікальні інновації, високоефективні маркетингові стратегії та визначала технологічні тренди галузі, які продовжують формувати майбутнє ринку.