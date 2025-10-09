Ajax Systems представить нові продукти на 7-ій презентації Ajax Special Event

9 октября 2025, 12:15

Ajax Systems анонсує 7-му щорічну презентацію Ajax Special Event: Сміливість бути першими.



Компанія представить рішення, що змінять індустрію та відкриють нові можливості для партнерів, професіоналів і користувачів Ajax. Онлайн-трансляція відбудеться 21 листопада 2025 року на офіційних YouTube-каналах компанії.