Ajax Systems представить нові продукти на 7-ій презентації Ajax Special Event

Ajax Systems анонсує 7-му щорічну презентацію Ajax Special Event: Сміливість бути першими.
Компанія представить рішення, що змінять індустрію та відкриють нові можливості для партнерів, професіоналів і користувачів Ajax. Онлайн-трансляція відбудеться 21 листопада 2025 року на офіційних YouTube-каналах компанії.
Ajax Special Event: Сміливість бути першими — це головна подія в індустрії безпеки. Глядачі побачать нові пристрої пожежної безпеки, відеоспостереження й захисту від вторгнення та дізнаються, як поєднати їх у єдину інтегровану систему. Презентація розкриє, як Сервіси Ajax збільшують показник задоволеності клієнтів, а софт Ajax — покращує досвід користування та оптимізує роботу професіоналів.
Зареєструватися можна тут.
Онлайн-трансляцію зможуть подивитися глядачі з усього світу — вона буде доступна більш ніж 20 мовами з озвученням і субтитрами. Перейдіть за посиланням, щоб зареєструватися на онлайн-презентацію Ajax Special Event: Сміливість бути першими та стежити за ключовими новинами компанії.
Ajax Systems провела вже 6 масштабних презентацій, які зібрали понад 2 млн переглядів у всьому світі.