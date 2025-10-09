ГлавнаяНовости
9 октября 2025, 12:15

Ajax Systems представить нові продукти на 7-ій презентації Ajax Special Event

Ajax Systems анонсує 7-му щорічну презентацію Ajax Special Event: Сміливість бути першими. 

Компанія представить рішення, що змінять індустрію та відкриють нові можливості для партнерів, професіоналів і користувачів Ajax. Онлайн-трансляція відбудеться 21 листопада 2025 року на офіційних YouTube-каналах компанії.  

Ajax Special Event: Сміливість бути першими — це головна подія в індустрії безпеки. Глядачі побачать нові пристрої пожежної безпеки, відеоспостереження й захисту від вторгнення та дізнаються, як поєднати їх у єдину інтегровану систему. Презентація розкриє, як Сервіси Ajax збільшують показник задоволеності клієнтів, а софт Ajax — покращує досвід користування та оптимізує роботу професіоналів. 

Зареєструватися можна тут.

Онлайн-трансляцію зможуть подивитися глядачі з усього світу — вона буде доступна більш ніж 20 мовами з озвученням і субтитрами. Перейдіть за посиланням, щоб зареєструватися на онлайн-презентацію Ajax Special Event: Сміливість бути першими та стежити за ключовими новинами компанії.

Ajax Systems провела вже 6 масштабних презентацій, які зібрали понад 2 млн переглядів у всьому світі. 
