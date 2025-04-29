Ajax Systems виходить на ринок Бразилії

29 апреля 2025, 14:15

Ajax Systems продовжує міжнародну експансію і виходить на ринок Бразилії. Компанія будує власну локальну команду на чолі з регіональним керівником з продажу Едуардо Феліксом.

У Бразилії буде доступна продукція Ajax для захисту від вторгнення, відеоспостереження, пожежної безпеки, а також комфорту і автоматизації.

"Ajax Systems відкриває нову сторінку міжнародного розвитку, виходячи на ринок Бразилії. Ми бачимо значний потенціал у таких ключових галузях, як телекомунікації, житлова безпека, банківський сектор та роздрібна торгівля. Ми прагнемо представити наші передові рішення з безпеки та встановити нові галузеві стандарти — так, як ми це зробили в інших країнах. Наша мета — тісна співпраця з локальними партнерами для впровадження технологій, що відповідають сучасним викликам безпеки на бразильському ринку", - Дієґо Ді Джузеппе, Директор кластера у Південній Європі та Латинській Америці в Ajax Systems.Бразильський ринок електронної безпеки завершив 2023 рік із доходом понад 12 мільярдів бразильських реалів (приблизно 85,1 млрд грн), що в середньому становить 13,75% зростання порівняно із результатами минулого року. На 2024 рік ABESE1 прогнозує зростання на 18,5%, що зумовлено ще активнішим впровадженням інтегрованих рішень для безпеки та домашньої автоматизації. Про стрімке зростання технологічного сектору також свідчить висока частка продуктів із функціями штучного інтелекту — 54%. Очікується, що з такими тенденціями ринок стабільно зростатиме до 2025 року й надалі."Моя місія — ефективно керувати розвитком Ajax Systems у Бразилії через побудову стратегічних партнерств, розуміння унікальних особливостей місцевого ринку та надання рішень, які дійсно змінюють життя людей на краще. Ми поєднаємо інновації, міцні відносини та довгострокове бачення, щоб зробити Ajax еталоном безпеки у країні", - Едуардо Фелікс, Регіональний керівник з продажу у Бразилії в Ajax Systems.Дотримуючись найвищих галузевих стандартів, Ajax забезпечує бездоганний користувацький досвід для професіоналів та кінцевих користувачів. Глобальний успіх компанії забезпечили її інновації та власні технології: Jeweller, JetSparrow, Wings та OS Malevich. Завдяки багатофункціональності системи та здатності забезпечувати комплексну безпеку незалежно від розміру чи розташування об’єкта, рішення Ajax ефективно захищають приватну й комерційну власність, а також державні й громадські об’єкти у всьому світі.