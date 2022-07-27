В Італії запрацював онлайн-сервіс liki24.it

27 июля 2022, 11:45

Український сервіс Liki24 розширює свою географію та продовжує експансію до європейських країн.

Новим ринком, де запущено послугу з пошуку та доставки товарів для здоров'я та краси, стала Італія.

В Італії розпочав роботу сайт liki24.it, який став першим кроком для запуску всіх послуг сервісу Liki24 на ринку. Наразі сайт дозволяє зробити замовлення та оформити доставку поштою по всій території країни. Пізніше, після завершення тестового періоду, можна буде оформити ще й швидку кур'єрську доставку товарів у всіх великих містах Італії.«Ми зростаємо дуже швидко, навіть швидше, ніж очікували. Розширюємо нашу географію та не збираємось зупинятись на досягнутому. Фармацевтичний ринок, особливо у Європі, дуже консервативний і довго захищався від будь-яких новітніх технологій. Проте можливість швидко отримати якісні та недорогі препарати завжди актуальна, а сучасні ІТ-технології дозволяють автоматизувати всі процеси. Сьогодні ми виходимо на ринок Італії, який вважаємо дуже перспективним. Практика продемонструвала, що наша модель роботи є успішною, тому ми збираємося впровадити її і в Італії», – коментує Тарас Потічний, віцепрезидент із питань експансії Liki24.com.На сайті liki24.it можна знайти якісні ліки за оптимальною ціною та швидко оформити доставку. Сервіс отримує інформацію з з великої кількості аптек, що дозволяє в режимі реального часу оновлювати асортимент товарів і ціни на сайті. Крім того, співпраця налагоджується з кур'єрами та місцевими поштовими службами.