MEGOGO BOOKS запустила доставку у США та Канаду

7 апреля 2026, 10:15

Онлайн-книгарня MEGOGO BOOKS розширює географію збуту та запускає доставку до США та Канади.

Доставка охоплює всі 50 штатів США та всі регіони Канади (10 провінцій та 3 території). Замовити книжки можна у будь-яке місто та на будь-яку адресу курʼєрською доставкою. Термін доставки — від 7 днів.

Розширення на Північну Америку стало наступним кроком після успішного запуску доставки в Європу у квітні минулого року та задовольняє постійний запит на доставку на інші континенти. Наразі лідерами за кількістю замовлень серед європейських країн стали Польща, Німеччина та Іспанія. Логістичним партнером міжнародних відправлень стала Нова пошта.

«Запуск доставки у США та Канаду — це продовження нашої стратегії масштабування не лише в Україні, а і за кордоном. Важливою ціллю нашого сервісу є скорочення дистанції між читачами і книжками без обмежень по країнах і континентах. Асортимент MEGOGO BOOKS для українців, які живуть в інших країнах, популярний як для індивідуальних замовлень, так і для невеликих книгарень. Для них ми формуємо спеціальні умови. Цікаво, що у Європі однаково активно обирають як знакові лонгселери вітчизняних авторів, наприклад, Іларіона Павлюка чи Макса Кідрука, так і світові хіти в українському перекладі. Тепер ми відкриваємо ці можливості для Північної Америки, де проживають одні з найбільших українських діаспор у світі», — коментує Катерина Котвіцька, Chief Content Officer MEGOGO BOOKS.

Для замовлення за кордон доступний увесь асортимент книгарні, що налічує понад 16 000 найменувань від понад 400 видавництв та українських виробників товарів для дозвілля. Для власників українських передплат MEGOGO продовжує діяти спеціальна знижка на обраний асортимент товарів у книгарні.