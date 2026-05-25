AC 0716 MP, AC 0916 MP та ERGO AC 1216 MPH - три нові мобільні кондиціонери ERGO

25 мая 2026, 16:15

В асортименті ТМ ERGO з’явився новий тип кліматичної техніки – серія мобільних кондиціонерів з трьох моделей різної продуктивності.



Перевага цих пристроїв перед спліт-системами – саме у мобільності й відсутності необхідності стаціонарного монтажу, а також у можливості просто прибрати кондиціонер, коли в ньому немає потреби. Такий тип кондиціонерів є чудовим рішенням для офісів і дачі, орендованих помешкань і тимчасових приміщень, невеликих квартир-студій тощо.

Це – два мобільних кондиціонери, які призначені для швидкого охолодження приміщень, а також для їх осушення та вентиляції. Моделі мають ідентичний функціонал та дизайн, проте відрізняються продуктивністю компресорів та площею охолодження:



ERGO AC 0716 MP — компактне рішення потужністю 7000 БТО/год. Оптимально для невеликих кімнат або робочих кабінетів.



ERGO AC 0916 MP — посилена версія потужністю 9000 БТО/год. Розрахована на більші приміщення, де потрібна швидка циркуляція повітря.



ERGO AC 1216 MPH — це мультисезонне кліматичне рішення, що поєднує функції активного охолодження та обігріву. Пристрій генерує потужність у 12 000 BTU/год на охолодження та 9 200 BTU/год на обігрів. Такий розподіл показників робить модель ефективною не лише влітку, а й як допоміжне джерело тепла в міжсезоння та взимку.



Всі три новинки мають зручну панель керування у верхній частини корпусу, комплектуються пультом ДК та можуть працювати за таймером. Крім охолодження приміщення, ці кондиціонери також чудово справляються із осушенням та вентиляцією повітря, а модель ERGO AC 1216 MPH працює також в режимі обігріву. Для роботи в нічний час в новинках передбачено спеціальний тихий режим, в якому кондиціонери видають мінімум шуму й не заважають спати, а функція коливання дефлектора сприяє покращеному керуванню потоком.

Для зручного та надійного облаштування виводу гарячого повітря назовні приміщення в комплекті постачання є всі необхідні насадки, гофрований повітропровід та віконний адаптер. Підтримка технології видалення конденсату назовні разом з теплим повітрям позбавляє необхідності влаштовувати складну систему дренажу. Серед додаткових переваг новинок – спеціальний режим осушення повітря без зниження температури та екологічний холодоагент R290, що не руйнує озоновий шар.