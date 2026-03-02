Нова капсульна кавоварка ERGO CCM-2509

2 марта 2026, 13:45

В асортименті бренду ERGO з’явилася ультракомпактна капсульна кавоварка, яка завдяки сучасній технології приготування кави робить цей процес максимально простим, швидким і безтурботним.Новинка ERGO CCM-2509 поєднує в собі всі переваги сучасної капсульної кавоварки. Виконання в стильному матовому пластику чорного кольору робить цю модель справжньою прикрасою інтер’єру, а її вертикально орієнтований корпус є максимально вузьким, що допомагає заощадити дуже багато місця на кухні. Відсутність необхідності змелювати й дозувати каву максимально пришвидшує процес приготування, дозволяючи насолоджуватися запашним напоєм за лічені секунди після запуску програми.

Завдяки сумісності з капсулами Nespresso® в кавоварці ERGO CCM-2509 можна приготувати понад 40 різноманітних фірмових смаків кави незмінно високої якості. Приготування Espresso та Lungo відбувається за попередньо налаштованим об’ємом, який кавоварка зберігає в пам’яті. Знімний резервуар для води 0,5 л та місткий контейнер для використаних капсул ємністю до 10 штук дозволяють робити процес приготування кави максимально безтурботним.В новій кавоварці ERGO CCM-2509 використовується сучасний італійський насос, який створює тиск до 20 бар та має потужність 1200 Вт. Це забезпечує швидке приготування кави та гарантує отримання максимуму аромату й смаку з кожної капсули. Функція енергозбереження, протикрапельна система, підтримка температури та автоматичне вимкнення роблять користування кавоваркою ще більш простим і безпечним.ERGO CCM-2509 – це відмінна новинка для справжніх кавоманів, які цінують свій час і комфорт та бажають насолоджуватися безкомпромісно смачною кавою без зайвих турбот.