ERGO представил многофункциональные блендеры EHB 7000 и ERGO EHB 7500

19 августа 2019, 11:14

Встречайте новые погружные блендеры ERGO EHB 7000 и ERGO EHB 7500 – оптимальное сочетание стиля, качества и функциональности.

Мощные блендеры ERGO EHB 7000 и ERGO EHB 7500 ускоряют процесс готовки и отлично справляются со своими задачами: измельчить, перемолоть, смешать или взбить продукты. В зависимости от комплектации, блендеры способны смешивать жидкости, взбивать нежнейший омлет или крем-суп, замешивать тесто, удобно и безопасно измельчить или нашинковать практически любые твердые продукты.Кухонные приборы работают в мультискоростном и турборежиме. Выбрав нужный, можно быстро готовить, не теряя при этом лишнего времени и электроэнергии. ERGO EHB 7000 и ERGO EHB 7500 станут незаменимыми спутниками на кухне и помогут в приготовлении самых сложных блюд.