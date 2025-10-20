QLED-телевізори ERGO SERIES 7500

20 октября 2025, 13:15

Торгова марка ERGO представила сім нових моделей смарт-телевізорів, що належать до нової лінійки серії 7500 і випускаються в діагоналях від 32 до 65 дюймів.Серія складається з двох основних напрямків: пара більш бюджетних моделей ERGO 32JFQ7500 і ERGO 32JFQ7510 з 32-дюймовими FullHD-екранами, а також п’ять більших та технологічних 4К-телевізорів ERGO 43JUQ7500, ERGO 50JUQ7500, ERGO 55JUQ7500, ERGO 60JUQ7500 та ERGO 65JUQ7500.Моделі ERGO 32JFQ7500 і ERGO 32JFQ7510 побудовані на одній компонентній базі, але відрізняються передусім кольором і дизайном ніжок, пропонуючи на вибір класичний чорний або трендовий білий корпус. Ці новинки оснащуються якісними QLED-матрицями з підтримкою технології Quantum Dot і з роздільною здатністю Full HD, якої достатньо для екранів розміру 32 дюйми. В якості операційної системи виступає ліцензійна Android TV від Google, яка пропонує миттєвий доступ до безлічі застосунків та стрімінгових сервісів, а також простий та знайомий інтерфейс.Користуватися цими телевізорами дуже зручно, адже вони оснащуються пультом дистанційного керування з можливістю голосового пошуку і голосового керування, а також підтримують підключення різноманітних аксесуарів через Bluetooth: навушників, саундбарів, ігрових джойстиків тощо. Підтримка технології Chromecast забезпечує швидке й просте виведення зображення зі смартфона на телевізор. За звук високої якості відповідає аудіосистема підвищеної потужності 20 Вт з підтримкою аудіотехнологій dbx-tv та Dolby Audio. Стильний безрамковий дизайн цих новинок допоможе їм вдало вписатися в будь-який інтер’єр.

Нові телевізори ERGO 43JUQ7500, ERGO 50JUQ7500, ERGO 55JUQ7500, ERGO 60JUQ7500 і ERGO 65JUQ7500 оснащуються QLED-матрицями з покращеною технологією квантових точок QLED+ з роздільною здатністю 4K UHD. Для обробки зображення у цих моделях використовується новий процесор S AI, який поєднує потужні алгоритми обробки з елементами ШІ. За покращення передачі руху відповідає вбудована технологія МЕМС, також присутня широка підтримка HDR-форматів включно з популярним Dolby Vision. Для захисту очей глядача в цих моделях використовується ціла низка спеціальних технологій, як-от Adaptive Luma Control, Flicker Free та Low Blue Light.Потужні ігрові можливості 4К-моделей цієї серії включають підтримку HDMI 2.1, VRR, ALLM, а також наявність спеціального режиму програмного підвищення частоти оновлення 120Hz Turbo Motion, що дозволяє використовувати всі можливості сучасних ігрових консолей. Для налаштування ключових ігрових параметрів у цих моделях є спеціальне екранне ігрове меню.Вищезазначені телевізори працюють на базі операційної системи Google TV, яка вдало розкривається завдяки потужній електронній складовій цих моделей та дарує користувачу зручний інтерфейс й вільний доступ до різноманітного контенту. Керування здійснюється через багатофункціональний пульт, що має вбудований мікрофон для голосових команд і оснащується кнопкою, яку можна запрограмувати під власні потребі, а також у разі втрати є можливість пошуку пульта натисненням кнопки на телевізорі. Аудіосистема потужністю 24 Вт з підтримкою Dolby Atmos забезпечує якісне та напрочуд реалістичне звучання. Корпус новинок практично позбавлений будь-яких рамок зверху і з боків, тому ці телевізори мають дуже привабливий вигляд та займають менше місця.

Нові телевізори ERGO Series 7500 – це сучасні, стильні, високотехнологічні новинки з великим вибором діагоналей, тож поміж них можна підібрати модель під будь-яку задачу й задовольнити найбільш вибагливих користувачів.