Нові телевізори Ergo вже доступні для замовлення

31 декабря 2022, 10:15

Юг-Контракт розпочинає продаж трьох нових серій телевізорів від бренду ERGO, побудованих на офіційній операційній системі AndroidTV від Google.



Нова лінійка телевізорів сезону 2023 від ТМ ERGO увібрала в себе найкращі якості всіх попередніх моделей, включно з відмінною якістю зображення, звуку та дизайну, водночас запропонувавши користувачам дуже суттєвий крок уперед у вигляді офіційної операційної системи AndroidTV. Це – повністю ліцензійна платформа, створена корпорацією Google спеціально для використання в сучасних смарт-телевізорах.



Телевізори ERGO під управлінням AndroidTV дарують новий вимір зручності, адже користувач входить у свій акаунт один раз після придбання телевізора й одразу отримує повністю персоналізований пристрій з придбаними додатками в Google Play, поштою в Gmail та підписками в YouTube. Можна грати в ігри, можна в один клік транслювати фото і відео зі смартфону на екран телевізора за допомогою Google Chromecast, можна не перейматися питаннями стабільності завдяки ідеальній оптимізації програмного забезпечення під апаратну платформу.

Окрема і надзвичайно вагома перевага телевізорів ERGO під управлінням AndroidTV – це зручні пульти з підтримкою фірмового голосового керування від Google. Одне натискання кнопки на пульті дає змогу шукати не лише розважальний, але й інформаційно-довідковий контент з голосовим озвучуванням результатів пошуку.Повна підтримка офіційного магазина Google Play дозволяє встановлювати на телевізорі практично будь-які додатки, фактично перетворюючи телевізор на смартфон з величезним екраном. Ліцензійна операційна система AndroidTV відкриває доступ до таких стрімінгових сервісів, як Netflix, а також гарантує своєчасне і безпечне оновлення всіх компонентів системи.Крім того, нові телевізори від ERGO відрізняються значно покращеною якістю відтворенню звуку завдяки підтримці профілів dbx tv та підтримкою відео стандарту Dolby Vision в деяких моделях.Нова лінійка телевізорів ERGO на основі AndroidTV включає в себе три серії по декілька моделей в кожній. Зокрема, 5500 серія характеризується класичним дизайном, оснащується пультами голосового керування та налічує моделі з діагоналями 24, 32 та 40 дюймів.6500 серія вирізняється безрамочним дизайном корпусу телевізорів, оснащується пультами голосового керування, має вдосконалену акустичну систему з підтримкою аудіо-профілів dbxtv. В цю серію входить одна модель з діагоналлю 32” та роздільною здатністю FullHD, а також дві моделі з діагоналлю 43”, але в різних варіантах роздільної здатності – FullHD або 4K.Преміальна 8500 серія відрізняється витонченим дизайном з деталями з полірованого металу й складається з двох моделей, серед яких є телевізори з діагоналями 43 та 55 дюймів. Обидві новинки мають роздільну здатність 4К, оснащені фірмовим преміальним пультом з підтримкою голосового керування, мають вдосконалену акустичну систему з профілями dbxtv та підтримують відтворення відеоконтенту з широким динамічним діапазоном Dolby Vision.Всі телевізори ERGO модельного ряду 2023 працюють під управлінням офіційної операційної системи AndroidTV та демонструють незмінно високу якість зображення та звуку для того, щоб дарувати глядачам неймовірні емоції від перегляду різноманітного контенту.Ексклюзивним дистриб'ютором продукції ТМ ERGO в Україні є Юг-Контракт.