32WHQ9200 та 43WUQ9200 - нові телевізори ERGO

13 июля 2026, 17:45

Нові телевізори ERGO 32WHQ9200 і ERGO 43WUQ9200, представників серії 9200, ці новинки працюють під керуванням ліцензійної операційної системи webOS поточної версії.

Ця популярна і широковживана смарт-платформа оптимізована для зручного управління та адаптована до українського ринку. Її переваги — фонова багатозадачність для швидкого перемикання між програмами та нативна підтримка аеропульта, що працює як комп’ютерна миша і робить пошук контенту максимально швидким. Пульт також підтримує голосовий пошук, працює в режимі вказівника та оснащений колесом прокручування для зручного скролу по меню та на веб-сторінках.

Операційна система webOS забезпечує прямий доступ до великої кількості як платного, так і безкоштовного мультимедійного контенту, що адаптований під дану платформу. Однією з основних переваг webOS для користувачів є повна працездатність «з коробки»: телевізор не потребує складних налаштувань чи встановлення додаткових програм та може повноцінно працювати одразу після швидкого налаштування та підключення до мережі Інтернет.



Новинки оснащуються матрицями з різними технічними характеристиками: телевізор ERGO 32WHQ9200 отримав 32-дюймову QLED-матрицю з роздільною здатністю HD, а ERGO 43WUQ9200 має 43-дюймову QLED-матрицю з роздільною здатністю 4K.



Технологія QLED у новинках дає змогу створювати зображення з ідеально збалансованою та широкою кольоровою палітрою, що контролюється алгоритмами покращення зображення Neo Vision, а 4К модель ERGO 43WUQ9200 додатково має також процесор обробки зображення QD AI Engine, який використовує алгоритми штучного інтелекту для покадрового покращення зображення. Також ці моделі мають підтримку популярних HDR-форматів: ERGO 32WHQ9200 – працює з HDR10 та HLG, а 4К модель ERGO 43WUQ9200 має також підтримку популярного формату Dolby Vision, який робить зображення максимально реалістичним.

Моделі ERGO 32WHQ9200 і ERGO 43WUQ9200 мають повний набір бездротових та дротових інтерфейсів підключення, а також забезпечують можливість трансляції даних зі смартфонів на телевізор з технологіями Miracast і Airplay. Антивідблискове покриття екрана та режим захисту зору Eye Care Mode дбають про комфорт очей під час перегляду, а спеціальний ігровий режим Game Optimiser значно підвищує зручність користування для геймерів. Тонкий та вишуканий безрамковий корпус робить кожну з новинок справжньою прикрасою інтер’єру незалежно від способу встановлення, чи то на стіні, чи то на ніжках.Обидві моделі ERGO Series 9200 мають стильний дизайн, відмінну якість зображення та звуку, а також дуже вдалу операційну систему. Ці новинки стануть відмінним вибором в якості основного чи додаткового телевізора в сучасних оселях українських користувачів.