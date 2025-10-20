CE 7800 та ERGO CD 6800 - дві нові кавоварки ERGO

20 октября 2025, 12:15

Бренд ERGO презентував одразу дві нові моделі кавоварок ERGO CE 7800 та ERGO CD 6800, одна з яких призначена для приготування еспресо, а друга – фільтр-кави.



ERGO CD 6800 – це класична крапельна кавоварка, яка готує каву методом фільтрування. Особливістю даної моделі є доволі суттєвий об’єм резервуару та колби, що дозволяє готувати до 1,8 літрів кави за один раз, наприклад, для великої компанії. Крім того, ця модель за допомогою спеціального таймера може готувати запашну каву за розкладом, яку можна смакувати одразу після пробудження чи повернення додому з роботи. Серед переваг цієї новинки також висока потужність 900 Вт, функція підтримання температури після приготування та багаторазовий фільтр в комплекті.

ERGO CE 7800 – ріжкова кавоварка для приготування еспресо та американо. Крім того, завдяки вбудованій насадці панарелло можна готувати капучино, лате чи лате макіато. Потужна помпа цієї кавомашини створює тиск 15 бар, тож вода якнайкраще вбирає в себе всі смакові та ароматичні властивості меленої кави з ріжка, даруючи на виході неповторний за якістю кавовий напій. Завдяки високій потужності 1100 Вт кава готується напрочуд швидко, а наявність дозатора на дві чашки дозволяє готувати одразу дві стандартні порції кави або одну велику. Ємність для води об’ємом 1.2 літри дає змогу не турбуватися про постійне доливання води.

Нові кавоварки від бренду ERGO мають стильний привабливий дизайн та відмінне співвідношення якості, ціни й функціональних можливостей. Ці моделі задовольнять потреби як споживачів, які віддають перевагу європейським видам кави, так і поціновувачів американської кавової традиції, що люблять фільтрові напої.