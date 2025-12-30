lifecell розширив акцію "сТОП-ціна на два роки"

30 декабря 2025, 12:45

Мобільний оператор lifecell в межах акції «сТОП-ціна на два роки» пропонує зафіксувати вартість тарифних планів «Лайфсет L» та «Лайфсет XL», які поєднують мобільний зв’язок, домашній інтернет і перегляд у lifecell TV у форматі 3 в 1. Фіксація ціни дозволяє користуватися повним набором цифрових послуг без ризику підвищення вартості в майбутньому, що є особливо актуальним в умовах економічної нестабільності.

В період із 19 грудня 2025 року до 15 лютого 2026 року (включно) абоненти, які переносять свій номер від інших операторів до lifecell за допомогою послуги MNP та підключають один із тарифів «Лайфсет L» або «Лайфсет XL», можуть скористатися акційною пропозицією та зафіксувати незмінну вартість 4-тижневого пакету послуг щонайменше на два роки — до 15 лютого 2028 року. Це означає, що ціна залишатиметься незмінною, незалежно від можливих змін тарифів у майбутньому протягом усього періоду дії фіксації.



Сім’я тарифів «Лайфсет» демонструє стале зростання популярності серед абонентів – за рік кількість активних користувачів зросла на 77%. Така динаміка підтверджує зростаючий попит на комплексні рішення, що об’єднують кілька послуг в одному тарифі.



Тариф «Лайфсет L» (300 грн / 4 тижні) містить:

• домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с1;

• мобільний інтернет: 20 ГБ + 20 ГБ за умови своєчасної оплати2;

• дзвінки на номери lifecell – безліміт;

• дзвінки на всі номери по Україні (окрім lifecell): 750 + 750 хв за умови своєчасної оплати2;

• ТБ через застосунок lifecell TV: понад 120 каналів (до 5 пристроїв).



Тариф «Лайфсет XL» (500 грн / 4 тижні) містить:

• домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с1;

• мобільний інтернет: 50 ГБ + безліміт за умови своєчасної оплати2;

• дзвінки на номери lifecell – безліміт;

• дзвінки на всі номери по Україні (окрім lifecell): 1000 + 1000 хв за умови своєчасної оплати2;

• ТБ через застосунок lifecell TV: понад 140 каналів (до 5 пристроїв).



Послуга MNP дозволяє перейти від одного оператора мобільного зв’язку до іншого, зберігаючи свій чинний номер повністю – включно з кодом оператора та усіма цифрами, не створюючи незручності для MNP-абонентів. Під час дзвінка на перенесений номер звучить короткий акустичний сигнал, який повідомляє, що «номер було перенесено». Перенести номер до lifecell можна протягом одного робочого дня, якщо подати заявку до 10.30 год (крім п'ятниці та вихідних).



lifecell традиційно утримує лідерство за кількістю абонентів, які переходять до його мережі за процедурою MNP. Загалом за час дії послуги до lifecell приєдналося майже 845 000 українців, що складає понад 70%3 від усіх абонентів, які перенесли свої номери.