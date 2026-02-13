CША тайно доставили в Иран тысячи терминалов Starlink

13 февраля 2026, 8:45

Администрация Трампа тайно направила в Иран тысячи терминалов Starlink после жесткого подавления протестов в прошлом месяце.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, ок. 6.000 комплектов спутникового интернета были доставлены в страну, чтобы помочь участникам протестов сохранить доступ к сети после ограничений со стороны Тегерана. Это первый случай прямой отправки оборудования Starlink в Иран со стороны США.Источники WSJ утверждают, что президент Трамп был осведомлен о поставках. При этом не уточняется, санкционировал ли он их лично.