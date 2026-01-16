Иран впервые применил военное глушение для отключения Starlink

16 января 2026, 8:45

Иран использует электронные средства подавления сигнала, чтобы ограничить доступ к спутниковому интернету Starlink, пишет Forbes.

В течение нескольких часов более 80% трафика Starlink в стране было нарушено, что затруднило использование этого резервного канала для обхода интернет-блокировок.

По данным издания, в стране развернуто больше приемников Starlink, чем когда-либо ранее. Эти приемники используют GPS для определения местоположения спутников и установления с ними связи. Иран вмешивается в GPS-сигналы, из-за чего отключения имеют локальный характер и приводят к нестабильной работе сети, включая почти полные перебои в некоторых ключевых районах.Forbes отмечает, что такие перебои обходятся Ирану дорого: каждый час общенационального отключения стоит стране примерно $1,56 млн.