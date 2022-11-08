1 300 терминалов Starlink в Украине перестали работать из-за сбоя

8 ноября 2022, 16:45

Споры об оплате за интернет уже приводили к отключению спутников в зоне боевых действий.

По данным издания, украинские военные платили по $2500 в месяц за то, чтобы каждый из 1300 блоков оставался подключенным. Поэтому до сентября общая стоимость увеличилась почти до $20 миллионов. В конце концов, военные больше не могли позволить себе платить за Starlink.На данный момент, высокопоставленный представитель американского Министерства обороны рассказал о продолжении переговоров с компанией SpaceX о финансировании проекта Starlink в Украине.