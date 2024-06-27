Израиль планирует использовать 5.000 спутников Starlink для поддержания подключения к интернету на севере страны в случае войны с Хизбаллой.
Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет.
27 июня 2024, 15:45
Израиль хочет использовать Starlink для войны с Хизбаллой
Израиль планирует использовать 5.000 спутников Starlink для поддержания подключения к интернету на севере страны в случае войны с Хизбаллой.
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