SpaceX вывела ещё 60 спутников Starlink и приближается к первоначальной цели

8 апреля 2021, 13:15

Состоялся 10-й пуск ракеты SpaceX в этом году. В 19:34 по московскому времени, со стартового комплекса SLC-40 на Станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в небо отправились очередные 60 спутников связи Starlink.



Группировка была благополучно выведена на орбиту Земли, а через 9 минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 совершила посадку на морскую баржу «Конечно, я все ещё люблю тебя» (Of Course I Still Love You), что стало её седьмой по счёту посадкой. Ещё примерно через час спутники были развёрнуты.

Первоначальный план SpaceX заключался в запуске группировки из 1440 спутников широкополосной связи, и компания уже приближается к этому показателю. Но в конечном счёте созвездие может состоять из десятков тысяч спутников, поскольку SpaceX получила разрешение на вывод до 30 000 аппаратов на низкую околоземную орбиту, а также возможность запуска дополнительного количества аппаратов.



Основная ступень, обеспечивавшая сегодняшний пуск, имеет маркировку B1058 и является одним из ветеранов SpaceX, стремясь в лидеры её многоразового космического флота. Ранее она участвовала в доставке космонавтов NASA Боба Бенкена (Bob Behnken) и Дуга Херли (Doug Hurley) на Международную космическую станцию, в миссиях ANASIS-II, CRS-21, Transporter-1 и двух запусках Starlink. Одна половина обтекателя Falcon 9 ранее была задействована в миссии AMOS-17 и дважды защищала спутники Starlink при выводе на орбиту, а вторая половина — один раз участвовала в миссии Starlink.



Дебют этой первой ступени состоялся почти год назад и на ней был нанесён культовый логотип NASA. «Червь вернулся», — написал тогда в Twitter бывший администратор NASA Джим Бриденстайн (Jim Bridenstine). Логотип «красного червя» был создан в 1970-х годах и использовался некоторое время до того, как космическое агентство перешло исключительно на другой символ, прозванный «фрикаделькой». Хотя она по-прежнему является основным логотипом, NASA решило использовать «червя» в своих пилотируемых миссиях, отдавая дань прошлому.

В настоящее время клиенты Starlink, участвующие в программе бета-тестирования «Лучше, чем ничего», приобретают комплект, который включает тарелочную антенну с фазированной решёткой и маршрутизатор Wi-Fi для беспроводного спутникового подключения к интернету. В США стартовый комплект стоит $500 при ежемесячной абонентской плате $100, но программа действует уже во многих странах. SpaceX собирается построить завод Starlink в Техасе, а также развернуть спутниковые услуги до конца года в 25 странах. Компания также недавно подала заявку на обеспечение доступа к спутниковому интернету для движущихся объектов.

