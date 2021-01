Falcon 9 вывела на орбиту Земли 143 спутника

28 января 2021, 14:15

Американская компания SpaceX, владельцем которой является бизнесмен Илон Маск, совершила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9.

Она вывеЛА на околоземную орбиту 143 спутника, что является новым рекордом. Видео запуска ракеты транслировали на YouTube-канале Space X. На борту ракеты находятся 133 государственных и коммерческих аппарата и 10 интернет-спутников Starlink от SpaceX.

Falcon 9 запустили с мыса Канаверал в американском штате Флорида в рамках миссии Transporter-1. Ракета взлетела с комплекса SLC-40. Планируется, что первая многоразовая ступень Falcon 9, которую используют уже в четвертый раз, после отделения совершит управляемую посадку на морскую платформу Of Course I Still Love You. Ранее SpaceX выводила на орбиту планеты максимум 64 спутника за один раз. Прошлый рекорд установила индийская миссия PSLV-C37, которая в 2017 году вывела на орбиту планеты 104 спутника.