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12 июня 2025, 12:15
McDonald’s може закрити свої заклади у ряді міст України,-ЗМІ
Зокрема, мова про Дніпро та Чернігів. Як зазначають, все через підвищений ризик небезпеки.
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