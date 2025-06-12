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12 июня 2025, 12:15

McDonald’s може закрити свої заклади у ряді міст України,-ЗМІ

Зокрема, мова про Дніпро та Чернігів. Як зазначають, все через підвищений ризик небезпеки.

 
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