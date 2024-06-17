Нелегальні онлайн-казино: кіберполіція попереджає про небезпеку

17 июня 2024, 19:15

Ділки, окрім несплати податків, також створюють наступні ризики для кібербезпеки клієнтів:

Фінансові шахрайстваПорушення правил гриФінансування злочинних угрупованьВикрадення грошей і даних гравцівЩоб не стати жертвою зловмисників, кіберполіція радить:Перевіряйте легальність казино через офіційний реєстр КРАІЛ.Уникайте введення конфіденційної інформації на підозрілих сайтах.Не переходьте за посиланнями з невідомих джерел.Використовуйте лише офіційні додатки.Використовуйте сучасні антивірусні програми та оновлюйте їх регулярно.Нагадуємо, що згідно з Указом Президента України вводиться в дію рішення РНБОУ "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".Документ передбачає заборону військовослужбовцям на період дії правового режиму воєнного стану доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх.