Нелегальні онлайн-казино: кіберполіція попереджає про небезпеку

Ділки, окрім несплати податків, також створюють наступні ризики для кібербезпеки клієнтів:
Фінансові шахрайства
Порушення правил гри
Фінансування злочинних угруповань
Викрадення грошей і даних гравців
Щоб не стати жертвою зловмисників, кіберполіція радить:
Перевіряйте легальність казино через офіційний реєстр КРАІЛ.
Уникайте введення конфіденційної інформації на підозрілих сайтах.
Не переходьте за посиланнями з невідомих джерел.
Використовуйте лише офіційні додатки.
Використовуйте сучасні антивірусні програми та оновлюйте їх регулярно.
Нагадуємо, що згідно з Указом Президента України вводиться в дію рішення РНБОУ "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".
Документ передбачає заборону військовослужбовцям на період дії правового режиму воєнного стану доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх.