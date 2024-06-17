17 июня 2024, 19:15

Нелегальні онлайн-казино: кіберполіція попереджає про небезпеку

Ділки, окрім несплати податків, також створюють наступні ризики для кібербезпеки клієнтів:

Фінансові шахрайства

Порушення правил гри

Фінансування злочинних угруповань

Викрадення грошей і даних гравців

Щоб не стати жертвою зловмисників, кіберполіція радить:

Перевіряйте легальність казино через офіційний реєстр КРАІЛ.

Уникайте введення конфіденційної інформації на підозрілих сайтах.

Не переходьте за посиланнями з невідомих джерел.

Використовуйте лише офіційні додатки.

Використовуйте сучасні антивірусні програми та оновлюйте їх регулярно.

Нагадуємо, що згідно з Указом Президента України вводиться в дію рішення РНБОУ "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Документ передбачає заборону військовослужбовцям на період дії правового режиму воєнного стану доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх.
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