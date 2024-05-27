Афери з діпфейками: кіберполіція застерігає від шахраїв

27 мая 2024, 17:15

Кіберполіція застерігає від потрапляння на ґачок однієї з найпоширеніших шахрайських схем – «друг просить у борг».

Зазвичай, шахраї привласнюють облікові записи громадян у месенджерах і надсилають їхнім знайомим повідомлення з проханням терміново скинути гроші на підконтрольну картку.Однією з модифікацій цієї схеми є розповсюдження фішингових посилань з проханням проголосувати за дитину в конкурсі. У такий спосіб зловмисники намагаються переконати користувачів ввести авторизаційні дані на фейкових ресурсах.Водночас, із розвитком технологій, нейромереж та штучного інтелекту, зловмисники почали активно користуватися новими можливостями у своїх схемах.Діпфейк фішинг – це різновид шахрайства з використанням спеціального програмного забезпечення для створення підробних відео або аудіо. Ці фальшиві матеріали виглядають та звучать майже як справжні і використовуються для того, щоб переконати жертв розкрити особисту інформацію, здійснити фінансові транзакції або надати доступ до корпоративних ресурсів.Аби захиститися від діпфейк фішингу, дотримуйтеся наступних порад:Зателефонуйте другу, який надіслав запит, щоб підтвердити його наміри, за відомим вам номером.Запитайте друга про те, що можете знати тільки ви - таке питання відразу викриє шахрая.Напишіть спільним друзям у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень.Використовуйте сучасні антивірусні програми та системи захисту від фішингових атак.