Що робити людям за кордоном, якщо вони мають борги за комуналку в Україні?

17 марта 2025, 8:15

Коли людина не проживає в квартирі, частину комунальних послуг вона не оплачує, якщо правильно підійти до цієї ситуації:

Якщо у вас встановлені лічильники, потрібно регулярно передавати показання без змін, тоді зайві кіловати чи кубометри води не будуть нараховуватися.

Якщо послуга надається за кількістю мешканців, то потрібно звернутися до надавача послуги із заявою про не проживання в цьому помешканні та підтверджуючими документами про реєстрацію або проживання в іншому місці.



Які можуть бути наслідки своєчасного непогашення боргу:

Якщо ж борг старший за 3 роки, його стягуватимуть через позовне провадження — можуть вилучати майно у сплату боргу.