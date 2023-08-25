Скільки українців наразі проживає в Польщі?

25 августа 2023, 14:15

За даними Прикордонної служби, станом на 23 серпня 2023 року в Польщі проживає понад 1,2 мільйона українців, які приїхали до країни після початку російського вторгнення в Україну.

Це становить близько 8% населення Польщі.З початку війни до Польщі прибуло понад 14,8 мільйона українців, але частина з них виїхала до інших країн ЄС або повернулася додому. За оцінками Прикордонної служби, понад 12,3 мільйона українців повернулися до України з Польщі.За даними УВКБ ООН, лише за рік російського вторгнення в Україну близько 13 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, а по всій Європі налічується близько 8 мільйонів українських біженців.