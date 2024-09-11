11 сентября 2024, 11:45

Sony скасує безкоштовну передплату PlayStation Plus для українців

З листопада Sony скасує безкоштовну передплату PlayStation Plus для українців, яку вони запровадили з початком повномасштабного вторгнення, — заява компанії.


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