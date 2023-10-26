Як продовжити термін дії карти поляка

26 октября 2023, 10:15

Якщо у Вас закінчується карта поляка або Ви її втратили, можете подати заяву про продовження терміну дії. Заяву потрібно подати не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії карти поляка.

Термін дії документа продовжується на 10 років.▪️ Документи для продовження терміну дії карти поляка:▪️Заява про продовження терміну дії карти поляка▪️Фото 3,5×4,5▪️Оригінал та копія паспорта▪️Оригінал та копія карти поляка▪️ Для неповнолітніх дітей до заяви додаються:▪️Документи, що засвідчують особу обох батьків або законних представників▪️У разі, якщо один із батьків не несе батьківської відповідальності, необхідно подати документ, що підтверджує такий правовий статус.