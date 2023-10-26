Як продовжити термін дії карти поляка

Якщо у Вас закінчується карта поляка або Ви її втратили, можете подати заяву про продовження терміну дії. Заяву потрібно подати не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії карти поляка.
Термін дії документа продовжується на 10 років.
▪️ Документи для продовження терміну дії карти поляка:
▪️Заява про продовження терміну дії карти поляка
▪️Фото 3,5×4,5
▪️Оригінал та копія паспорта
▪️Оригінал та копія карти поляка
▪️ Для неповнолітніх дітей до заяви додаються:
▪️Документи, що засвідчують особу обох батьків або законних представників
▪️У разі, якщо один із батьків не несе батьківської відповідальності, необхідно подати документ, що підтверджує такий правовий статус.