Український паспортний сервіс став доступний уже в чотирьох країнах

3 марта 2023, 14:15

Йдеться про Польщу, Словаччину, Чехію та Туреччину.

У зазначених країнах розпочали роботу відокремлені підрозділи українського ДП «Документ».Тут українці можуть отримати такі послуги:

оформлення ID-карти або закордонного паспорта (в тому числі замість загубленого або викраденого);

обмін ID-карти або закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням терміну дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-карту (за бажанням або в разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

обмін водійських прав.