Український паспортний сервіс став доступний уже в чотирьох країнах

Йдеться про Польщу, Словаччину, Чехію та Туреччину.
У зазначених країнах розпочали роботу відокремлені підрозділи українського ДП «Документ».
Тут українці можуть отримати такі послуги:
оформлення ID-карти або закордонного паспорта (в тому числі замість загубленого або викраденого);
обмін ID-карти або закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням терміну дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
обмін паспорта зразка 1994 року на ID-карту (за бажанням або в разі непридатності);
одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
обмін водійських прав.