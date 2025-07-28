У яких країнах ЄС працюють найдовше

28 июля 2025, 16:45

За даними статистичної організації ЄС, у шести країнах Євросоюзу середня тривалість трудового життя становила 40 років і більше:



• Нідерланди (43,8 року);

• Швеція (43,0);

• Данія (42,5);

• Естонія (41,4);

• Ірландія (40,4);

• Німеччина (40,0).



Найнижча тривалість трудового життя зафіксована в Румунії (32,7 року), Італії (32,8) та Хорватії, Греції та Болгарії (по 34,8).

А до ТОП-5 країн з найдовшим робочим тижнем увійшли:



• Греція – у середньому 41,0 години на тиждень

• Польща – 40,4 години

• Румунія – 40,2 години

• Болгарія – 40,1 години

• Чехія – 39,9 години



У країнах Східної Європи часто працюють більше, але й зарплати там нижчі. Західна Європа — менше робочих годин, вищі соціальні стандарти, більше відпусток.