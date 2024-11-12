В яких країнах ЄС зарплати найвищі?

12 ноября 2024, 8:15

У 2023 році середня річна зарплата штатного працівника в Європейському Союзі становила 37 900 євро. У 2022 році її розмір становив 35 600 євро, тобто середня зарплата зросла на 6,5%.



Найвища середня річна зарплата зафіксована в Люксембурзі – 81 064 євро. Далі на п’єдесталі розмістилися Данія із середньою річною зарплатою 67 604 євро та Ірландія – 58 679 євро.