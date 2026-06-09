Країни Європи з найвищими тарифами на електроенергію

9 июня 2026, 13:45

За підрахунками аналітиків, середня вартість електроенергії для домогосподарств у ЄС становить 0,29 євро за кВт·год з урахуванням усіх податків і зборів.

• Ірландія — 0,40 євро/кВт·год• Німеччина — 0,39 євро/кВт·год• Бельгія — 0,35 євро/кВт·год• Данія — 0,33 євро/кВт·год• Австрія — 0,33 євро/кВт·год• Чехія — 0,32 євро/кВт·год•Італія — 0,30 євро/кВт·год• Румунія — 0,29 євро/кВт·год• Кіпр — 0,28 євро/кВт·год• Швеція — 0,27 євро/кВт·год• Польща — 0,27 євро/кВт·год• Іспанія — 0,27 євро/кВт·год•Люксембург — 0,27 євро/кВт·год• Франція — 0,26 євро/кВт·год• Нідерланди — 0,26 євро/кВт·год• Латвія — 0,25 євро/кВт·год• Португалія — 0,24 євро/кВт·год• Греція — 0,24 євро/кВт·год• Естонія — 0,23 євро/кВт·год• Фінляндія — 0,23 євро/кВт·год• Словенія — 0,21 євро/кВт·год• Литва — 0,20 євро/кВт·год• Словаччина — 0,19 євро/кВт·год• Хорватія — 0,17 євро/кВт·год• Болгарія — 0,14 євро/кВт·год• Мальта — 0,13 євро/кВт·год• Угорщина — 0,11 євро/кВт·год.Парадокс полягає в тому, що Німеччина одночасно є одним із найбільших виробників «зеленої» електроенергії в Європі.