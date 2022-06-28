Київстар сплатив 4,2 млрд грн податків і спрямував 33 млн грн на благодійництво

28 июня 2022, 9:45

Від початку масштабного вторгнення росії в Україну, національний телеком оператор сплатив до держбюджету 4,246 млрд грн податків і зборів, перерахував до благодійних фондів 33 млн грн і надав абонентам підтримку бонусами і безкоштовними послугами зв`язку на суму понад 420 млн грн.

Провідний український оператор телекомунікацій Київстар залишається надійним партнером держави і допомагає суспільству долати складнощі воєнного часу. Як найбільший платник податків у телеком галузі, оператор перерахував державі з 24 лютого по сьогодні 4,246 млрд грн податків і зборів. У тому числі 1,682 млрд грн податків сплачено до державного бюджету достроково. Сплачені Київстар кошти становлять більше 1,3% від усіх отриманих бюджетом находжень у вигляді податків, мита і дивідендів від держпідприємств за останніх 4 місяці.

Київстар продовжує інвестувати у захист цивільного населення від загроз війни. На сьогодні понад 1200 бомбосховищ у різних містах України підключені до безкоштовного проводового інтернету Київстар. А завдяки мобільній мережі компанії Держслужба з надзвичайних ситуацій доносить до населення життєво важливу інформацію. Від початку війни мережею Київстар вже передано понад 300 млн таких повідомлень.

Також компанія перерахувала на гуманітарні потреби військовиків, лікарень, літніх людей та постраждалих від війни понад 33 млн гривень. До збору коштів долучились й абоненти компанії. За допомогою виділених оператором коротких номерів та сервісу СМАРТ-Гроші, перерахували на гуманітарні потреби лікарень і військовиків понад 3,2 млн грн.

Своїм головним завданням Київстар вважає забезпечення в країні стабільного, безперервного зв`язку. Зокрема, більш як 90% мережі компанії стабільно функціонує і забезпечує абонентів послугами зв`язку та швидкісного інтернету. Для цього у першому кварталі 2022 року оператор інвестував у розвиток зв`язку 659 млн грн. За час воєнних дій Компанія збудувала 110 нових об`єктів мобільного зв`язку і покращила зв`язок 4G у 3,5 тисячах населених пунктів.

Київстар піклується, щоб абоненти могли спілкуватись з рідними і близькими, де б вони не знаходились. За час війни компанія надала абонентам безоплатних послуг на суму еквівалентну 429 млн грн. У 30 країнах світу, куди вимушено виїхали мільйони українських жінок і дітей, абоненти отримують послуги зв`язку за тими ж тарифами, що й в Україні. Крім того, Київстар забезпечує безкоштовним мобільним зв`язком медиків, які працюють у зонах ризику.