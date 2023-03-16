Київстар у 2022 році інвестував у телеком мережу 5,9 млрд грн

Не заважаючи на щоденні виклики військового часу, компанія Київстар успішно виконує своє завдання — забезпечення доступу до послуг зв`язку та інтернету, допомога суспільству, розвиток цифрових продуктів і рішень.
У 2022 році команда Київстар повернула зв`язок у 816 населених пунктів і відбудувала 600 базових станцій, які були зруйновані внаслідок військових дій. Протягом року спеціалісти компанії здійснили 144 тисячі ремонтно відновлювальних робіт на об`єктах телеком мережі. Завдяки їх щоденній роботі 90% базових станцій працює й забезпечує абонентів життєво необхідними послугами зв`язку та інтернету.
У 2022 році понад 1,8 млн абонентів компанії, що знаходились на території Євросоюзу, змогли користувались мобільним зв`язком за тими ж тарифами, що й в Україні, завдяки новій послузі «Роумінг, як вдома». В деокупованих населених пунктах абоненти отримують спеціальні тарифи з пакетами хвилин і мобільного інтернету без сплати за послуги. У 2022 році компанія надала абонентам безкоштовних послуг і бонусів в еквіваленті 577 млн грн. Також Київстар виділив 300 млн грн на підтримку державної ініціативи з відбудови цифрової інфраструктури України, і понад 130 млн грн для забезпечення гуманітарних потреб військових, переселенців, лікарень. Компанія забезпечує безкоштовним інтернетом 1500 бомбосховищ та 1200 будинків для переселенців. Загалом, на підтримку абонентів, співробітників, гуманітарну допомогу і благодійні проєкти у 2022 році Київстар витратив понад 1,6 млрд грн. Крім того у 2022 році Київстар перерахував до державного бюджету податків та інших платежів на загальну суму 10,7 млрд грн.
У 2022 році компанія продовжила розвиток мережі 4G і встановила 700 нових базових станцій — стільки ж, як і в мирному 2021 році. Крім того, технологічно оновлено ще понад 7000 базових станцій. Це дозволило збільшити швидкість мобільного інтернету і покращити якість зв`язку в регіонах з високим навантаженням трафіку, як от на Заході України, куди в 2022 році переїхало більше трьох мільйонів абонентів. Капітальні витрати телеком оператора на відбудову і розвиток телеком мережі у 2022 році досягли 5,9 млрд гривень, що на 7,4% більше ніж за 2021 рік.
У 4 кв 2022 року абоненти збільшили використання мобільного інтернету на 26,3% у порівнянні з 4 кв 2021 року. Кількість абонентів, які користуються послугами в мережі 4G збільшилась у 4 кв 2022 р на 8,2% і наразі складає 53% від загальної кількості всіх абонентів компанії. Це стало можливим завдяки збільшенню 4G мережі у 2022 році. Так, послуги 4G зв`язку від Київстар доступні для 93% населення на підконтрольній Україні території. Для покращення клієнтського досвіду Київстар у 2022 році активно розвивав технологію VoLTE, яка дає можливість отримувати голосовий зв`язок у мережі 4G. У 2022 році цією послугою скористалось 1 млн абонентів.
Київстар продовжує розвивати цифрові продукти, щоб забезпечувати потреби абонентів у дистанційному навчанні, доступі до української кінопродукції та інформаційному контенті. Так, кількість абонентів послуги «Київстар ТВ» у 4 кв.2022 збільшилась на 60% у порівнянні з 4 кв 2021 року і досягла 1,1 млн користувачів. У серпні 2022 року Київстар здійснив інвестицію у лідера ринку електронних рішень для медичних закладів компанію Helsi. Це дасть можливість телеком оператору розвивати продукти цифрової медицини для приватних і бізнес клієнтів.
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