Ліквідували 48 тисяч аварій: як Київстар підтримує зв’язок та Україну

26 апреля 2022, 9:45

Найбільший український телеком оператор з перших днів війни визначив ключові напрямки роботи: забезпечення безперебійного функціонування телеком мережі, допомога клієнтам, суспільству та державі.



Співробітники Київстар щодня працюють для того, щоб абоненти були на зв’язку з рідними та близькими. За два місяці бойових дій технічні спеціалісти компанії:



- ліквідували більше 48 тисяч аварій фізичної та цифрової інфраструктури мережі;

- замінили майже 25 тисяч метрів оптоволокна;

- відновили роботу близько 2,5 тисяч базових станцій;

- забезпечили доступом до інтернету більше 800 укриттів у різних населених пунктах України;

«Для компанії важливо, аби наші клієнти завжди були на зв’язку з рідними та близькими, тому зараз одним з головних пріоритетів у роботі компанії є підтримка мережі. І наші співробітники, проявляючи героїзм, справляються з поставленими задачами навіть в умовах війни. Окрім підтримки зв’язку, попри те, що ворог цілеспрямовано намагається знищити нашу фізичну інфраструктуру, ми змогли побудувати ще 80 нових базових станцій. Це дозволило збільшити ємність мережі, тим самим покращити зв’язок для наших абонентів та сотень тисяч клієнтів інших операторів, які користуються ним за допомогою національного роумінгу.», – зазначив Олександр Комаров президент Київстар.Протягом 2 місяців війни Київстар безкоштовно надавав послуги дзвінків всередині мережі для 21,5 млн абонентів передплати. У містах, де тривають бойові дії або які значним чином постраждали через війну, абоненти можуть користуватись “Домашнім Інтернетом” без оплати. У 9 країнах Європи, які прийняли до себе найбільшу кількість переселенців з України, абоненти Київстар можуть користуватись мобільним зв’язком за своїми “домашніми” тарифами. А на платформі Київстар ТБ для абонентів усіх мобільних операторів України відкрито безкоштовний доступ до новин, навчального та дитячого контенту.Київстар перерахував 30 мільйонів гривень на гуманітарні потреби військових, лікарень, людей похилого віку і осіб, що постраждали від воєнних дій. Компанія створила платформи для збору коштів на потреби армії, медичної системи та самотніх людей похилого віку. Використовуючи короткі номери та сервіс СМАРТ-ГРОШІ, абоненти Київстар вже перерахували на благодійність майже 2,5 мільйони гривень.У рамках підтримки держави, національний телеком оператор сплатив наперед 1,4 мільярди гривень податків. Також компанія співпрацює з ДСНС з метою інформування населення України щодо важливих новин. За час дії надзвичайного стану телеком оператор розіслав більше 180 мільйонів СМС-повідомлень з інформацією, яка допомагає рятувати життя.