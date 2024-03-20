У Бучі зведуть найбільший на Київщині ТЦ на місці зруйнованого росіянами

20 марта 2024, 12:45

Як виглядатиме новий Епіцентр "Bucha Gallery" по вулиці Нове Шосе показав мер міста Анатолій Федорук.

Загальна площа нового торговельно-розважального центру становитиме 97 тисяч квадратних метрів — найбільший на Київщині.“Новий формат Епіцентру стане грандіозним проєктом у Бучанській громаді. Це ще один приклад відродження, бо ворогу нас не зламати”, – говорить мер.За його словами, новий торговий комплекс – це понад 600 робочих місць для жителів громади та більш як 30 мільйонів податків до місцевого бюджету щорічно.