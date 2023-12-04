4 декабря 2023, 10:45

На Київщині втричі збільшилась кількість кібершахрайств – Київська прокуратура

Майже 2000 кримінальних проваджень за фактами кібершахрайства зареєстрували на Київщині впродовж 2023 року. Це 40% від загальної кількості розслідуваних шахрайств та найбільший показник за останні роки.


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