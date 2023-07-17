17 июля 2023, 11:45

Понад 5% від населення в Чорногорії та Естонії - українці

Найменше українців у відношенні до загальної кількості населення — у Хорватії.

Серед інших «лідерів» — країни-сусіди: Чехія, Польща, Молдова, Литва.
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