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17 июля 2023, 11:45
Понад 5% від населення в Чорногорії та Естонії - українці
Найменше українців у відношенні до загальної кількості населення — у Хорватії.
Серед інших «лідерів» — країни-сусіди: Чехія, Польща, Молдова, Литва.
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