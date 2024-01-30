У найближчий місяць ціни на електроенергію не піднімуть, — Шмигаль

30 января 2024, 15:15

"Продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", — заявив прем'єр.