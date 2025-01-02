Жодних змін тарифів на газ для населення не передбачається — НКРЕКП

2 января 2025, 11:15

Діючий тариф на газ для населення залишається незмінним. Рішення НКРЕКП про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів.

Також незмінною залишається вартість розподілу газу. Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022 року, залишається чинним. Відповідно, вартість гарячої води та опалення не зміниться.Напередодні стало відомо, що тарифи на транспортування газу для українців зростуть у 4 рази з 1 січня. Сьогодні в комісії спростували цю інформацію.