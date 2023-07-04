Ціни на водопостачання поки зростати не будуть

4 июля 2023, 13:15

НКРЕКП скасувала рішення про піднятті тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.



«Верховний Головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого Регулятором рішення», – говорить голова НКРЕКП К.Ущаповський.